Festival Città di Caltanissetta: presentata l’edizione numero 29 della rassegna canora in programma sabato sera

CALTANISSETTA – Nell’anno del Covid, il patron Tony Maganuco non rinuncia a proporre la 29ª edizione del Festival Città di Caltanissetta, la kermesse canora che ha consentito a tanti giovani di entrare a contatto con il grande pubblico, risultando anche per qualcuno di essi un trampolino di lancio verso palcoscenici più prestigiosi.

La manifestazione di quest’anno (rinviata a marzo) si svolgerà in un’unica serata sabato nel teatro Rosso di San Secondo. A “presentarla”, nella mattina di martedì 22 settembre, in Municipio alla presenza del sindaco Roberto Gambino è stato lo stesso Maganuco affiancato da Totò Venti. «Malgrado tutto – ha detto Maganuco (con riferimento anche al problema di salute in cui è incappato recentemente (peraltro superato) – siamo riusciti ad organizzare una manifestazione di buon livello qualitativo se si pensa che a presiedere la giuria che valuterà gli 11 brani (su 89 proposte) ammessi alla finale sarà il noto musicista e direttore d’orchestra Beppe Vessicchio, Di qualità anche la giuria che sarà composta da importanti produttori e musicisti quali Gianluca Giudici, Marco Vito e Rory Di Benedetto.

Ben assortito è anche il cast degli ospiti: i fratelli Fabrizio e Valentino Pizzuto che compongono il duo cabarettistico “Treeunquarto”, il sindaco di “Cascatella” (al secolo Alfonso Grillo) che si confronterà sul palco con il sindaco “vero” Roberto Gambino, e Cristina Gangi che è una giovane cantautrice nissena che con il suo brano “Sogno d’estate” sta spopolando su Youtube con ben 20.000 visualizzazioni. L’ospite “super” sarà Francesco Sarcina, frontman del gruppo musicale pop rock “Le Vibrazioni”». Alle parole di incoraggiamento del sindaco Roberto Gambino (che ha esaltato la tenacia di Maganuco nel riproporre il Festival da quasi 30 anni) ha fatto seguito Totò Venti che ha illustrato in dettaglio le precauzioni che verranno adottate per preservare da ogni rischio di contagio il pubblico che interverrà allo spettacolo (inizio ore 20,30).

La serata sarà condotta da Ernesto Trapanese (originario di San Cataldo) e dalla catanese Naomi Moschitta che fa parte dello staff di “Playa Bonita”, programma estivo di Telecolor. Questi i concorrenti in gara: Angie (con il brano “In dissolvenza”), Bequadri (“Oltre qui”), Marisa Blandin (“Impossibile”), Loriana Di Majo (“Come succede a me”), Manuela Lo Porto (“Lontano da me”), Francesco Miceli (“Occhi a mandorla”), Gaetano Palermo (“Essenza”), Cristian Nazareno Pernaci (“Ritornerà la luce”), Samuele Riccobene (“In arte me stesso”), Simona Telaro (“Acqua, vento e in mezzo noi”), Lidia Vitrano (“Era una scommessa”). (di Lino Lacagnina, fonte La Sicilia)