Coronavirus, Palermo: tre pazienti positive ricoverate a Villa Sofia

Tre pazienti ricoverate sono risultate positive all’ospedale Villa Sofia nel reparto di neurochirurgia. Le donne erano nella stessa stanza della donna di 72 anni che entrata ai primi di settembre e’ morta sabato dopo una degenza in diversi reparti tra cui oltre neurochirurgia anche neuro rianimazione, cardiologia e diversi esami in radiologia. La donna nel corso del tampone eseguito dopo l’espianto delle cornee era risultata positiva. Le tre pazienti ricoverate con la donna erano tutte risultate negative dopo due tamponi eseguiti nel corso della degenza.

I controlli eseguiti dopo la morte della donna hanno confermato la positivita’. Le donne stanno per essere trasferite all’ospedale Cervello nel reparto di Malattie Infettive. La conferma arriva dall’Azienda sanitaria. “A seguito delle attivita’ di verifica poste in essere nella giornata di ieri presso l’Unita’ Operativa di Neurochirurgia, tre pazienti sono risultati positivi al tampone. Sono in corso le procedure di trasferimento presso i reparti Covid dell’ospedale Cervello”, afferma