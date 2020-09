Campofranco. Il M5S: “Lo spostamento del mercato settimanale in via Moro è la soluzione giusta”.

“Con l’inizio dei cantieri di lavoro il mercato settimanale ha subito uno “spostamento temporaneo” che lo ha riportato in Via A. Moro, storico luogo in cui è stato svolto per decenni, fino al 2008 circa.

Quasi un mese fa, durante l’ultimo consiglio comunale avevamo presentato due punti all’odg con oggetto il mercato settimanale avanzando la proposta di modificare il regolamento indicando la Via Aldo Moro come migliore soluzione in quanto via più sicura e fruibile”.

A sostenerlo è stato il M5S campofranchese.

“Dopo ieri grazie ai commenti dei commercianti e dei cittadini avvaloriamo ancora di più questa soluzione sperando che l’amministrazione continui su questa strada e passi da una modifica temporanea a permanente”.