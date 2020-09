Campofranco. Gran successo per Giulia Scroppo, in arte Julie, con il suo singolo d’esordio “Scie Chimiche”.

CAMPOFRANCO. Si intitola “Scie Chimiche” il singolo d’esordio di Giulia Scroppo, la giovane campofranchese che ha scelto come nome d’arte Julie. Da un paio di giorni è uscito in tutti gli store digitali e in radio questo singolo in attesa del secondo brano con numerosi altri lavori che da qui a fine anno saranno pubblicati.

Giulia Scroppo, 20 anni cresciuta a Campofranco, adesso frequenta l’università di Pavia, dopo essersi diplomata al Liceo Classico e Musicale “Empedocle” ad Agrigento. Seconda di tre figli, Mattia e Luca i fratelli, figlia di papà Giuseppe carabiniere e mamma Rina insegnante, con la grande passione per la musica e il canto.

E infatti le sue parole vanno in questa direzione: “Musica e canto sono la mia grande passione fin da piccola tanto che all’età di 8 anni ho cominciato a studiare canto moderno. Appena sono diventata maggiorenne ho cominciato pure a comporre musica e fondamentale per me è stato l’incontro con Leo Curiale di Mussomeli. A luglio ho firmato con Carioca Records che ha pubblicato il mio “Scie Chimiche” e a fine settembre pubblicherà l’altro brano”.

Oltre alla musica e al canto, prende lezioni di danza e partecipa a diversi stage e masterclass, esibendosi in diverse manifestazioni e programmi televisivi locali. “Scie Chimiche” brano pop, musica spensierata e romantica di una tormentata e finita storia d’amore alla fine dell’estate, una sorta di amore giovanile vissuto con la leggerezza di quegli anni.

“La canzone è il dolce e l’amaro, commenta ancora Julie, la guerra e la pace, il giorno e la notte, il presente e il passato, la terra e l’universo, la prigionia e la libertà, nato durante il lockdown rimanendo a casa, ispirato dalla voglia di evasione e dalla nostalgia dei momenti passati. Un amore e una storia inventata da me”.

La musica è il sogno della sua vita e chissà che possa diventare un vero e proprio lavoro, chiaramente continuerà a studiare e spera di laurearsi nel più breve tempo possibile. Un particolare augurio a Julie dal Sindaco, dall’amministrazione e da tutta Campofranco che ormai ha in lei un suo orgoglio.