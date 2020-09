Campofranco. Consegnati i lavori di ammodernamento ed abbellimento della villa comunale.

CAMPOFRANCO. Sono stati consegnati alla ditta aggiudicataria, i lavori di ammodernamento ed abbellimento della villa comunale Falcone-Borsellino di Campofranco.

A comunicarlo è stato il sindaco Rino Pitanza. Si tratta, come ha spiegato, di un sostanziale intervento per renderla più funzionale, bella ed attrattiva per tutte le fasce di età. Lavori per 17 mila euro con i fondi della Democrazia Partecipata.

I lavori prevedono l’intonacatura e finitura del muro di recinzione confinante con lo stadio “Alfonso Vir…ciglio”; la riconversione di due campi di bocce non più utilizzati da decenni in due mini orti botanici con all’interno quattro aiuole tematiche, installazione dell’irrigazione temporizzata, collocazione di contenitori per deiezioni dei cani, oltre a contenitori di raccolta differenziata, piantumazione di nuove essenze di alberi ed eliminazione di erbacce infestanti e rami pericolosi.

Tutto ciò, con la progettazione e direzione lavori del geom. Salvatore Falletta dell’Area Tecnico-Ambientale del Comune, rappresenta un ulteriore intervento per migliorare i nostri ambienti, ma è soltanto il primo alla nostra villa comunale che in questi anni è rinata nei colori e nell’alberatura. Altri interventi sono previsti e che prevedono il potenziamento del parco giochi, la creazione di un’area fitness, possibile collocazione di impianto sonoro. Prevista anche una sorpresa soprattutto per i più piccoli.

“Questi interventi – ha concluso il sindaco – miglioreranno ancor di più la villa, che diventerà uno dei maggiori punti di attrazione e di ritrovo per la gente, bambini, giovani, adulti e anziani”.