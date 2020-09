Caltanissetta, seggio itinerante. Gambino: “Complimenti ai componenti”

CALTANISSETTA – “Il seggio Covid istituito a Caltanissetta con una competenza sovraterritoriale, relativa a tutti i Comuni delle province di Caltanissetta, Enna, Agrigento e parte della Provincia di Ragusa, si è recato presso i Comuni di Grotte e Assoro per consentire di votare ai soggetti in quarantena che ne hanno fatto richiesta. Il Sindaco di Assoro ne ha apprezzato la grande professionalità.

Mi complimento con i componenti del seggio speciale per aver accettato l’incarico, e li ringrazio per aver consentito il regolare svolgimento delle operazioni di voto in una situazione di grave emergenza come quella attuale”. Queste le parole del sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino.