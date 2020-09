Caltanissetta, Saguto: pm modifica accuse e chiede lieve sconto pena

“La richiesta dello sconto di pena da parte dei Pm per Silvana Saguto e altri due imputati significa che nel corso della requisitoria non c’e’ stato quell’adeguato approfondimento sollecitato dai difensori durante la discussione. Cosa che, a nostro avviso, e’ accaduta anche in tutte le altre numerose e molteplici contestazioni che non sono state oggetto di replica”. Cosi’ Ninni Reina, l’avvocato di Silvana Saguto, l’ex giudice palermitana accusata di corruzione, ha commentato la decisione del pm Maurizio Bonaccorso di chiedere una lieve riduzione della pena (6 mesi) per l’ex magistrato, rispetto a quella fatta al termine della requisitoria.

In particolare per l’ex presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, e’ stata chiesta l’assoluzione per due capi di imputazione relativi a presunte falsita’ materiali nella liquidazione di compensi di alcuni amministratori giudiziari: la pena invocata alla luce delle modifiche e’ di 15 anni e 4 mesi.

I pm hanno chiesto anche l’assoluzione per due ipotesi di falso, che coinvolgevano il professore universitario Carmelo Provenzano e l’amministratore Roberto Santangelo. “Le contestazioni sono 74, mentre la requisitoria di entrambi i pm ha coperto solo una decina dei capi di imputazione”, ha detto Reina. Il processo, ormai alle battute finali, ruota attorno alla gestione illecita delle nomine di amministratori giudiziari di beni sequestrati e confiscati alla mafia. Silvana Saguto, ex presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo, secondo gli inquirenti, avrebbe dato gli incarichi solo ai suoi fedelissimi in cambio di favori e regali.