Caltanissetta, grande successo a Sabucina per “Al passo con i Templi, il risveglio degli dei”

Un grande successo per lo spettacolo “Al passo con i Templi – Il risveglio degli dei” che si è tenuto nella cava di Sabucina a Caltanissetta, domenica 20 settembre. Tutti occupati i quasi 500 posti disponibili in ottemperanza delle norme anticovid, messi gratuitamente a disposizione dal Comune. Per l’accesso degli spettatori una “navetta”, a partire dalla ore 16, ha fatto la spola tra lo spiazzo antistante la Madonnina di Sabucina e il sito. Lo spettacolo ha avuto avvio alle ore 18.

Tra gli interpreti, cinquanta, il soprano lirico internazionale Rossana Potenza e Antonella Anastasi, nota al grande pubblico per la partecipazione a The Voice. In scena anche l’attore catanese Silvio Laviano nei panni di Ulisse e Zeus, Gianleo Licata in quelli di Fauno, gli artisti della Casa del Musical e ad alcuni studenti del progetto Arché, il corso di formazione artistica promosso dal Consorzio universitario di Agrigento. La performance ha intrecciato insieme le diverse arti dello spettacolo con momenti di danza rituale e divinatoria, musiche originali ispirate alle sonorità del tempo, canti a cappella e momenti lirici, azioni sceniche, duelli epici come quello tra Ettore ed Achille ed effetti speciali come il fuoco rubato da Prometeo, centrale in questa nuova versione scenica.

Gli spettatori hanno inoltre ammirato i giochi di Fauno, Satiri e Ninfe, contemplato gli dei e gli eroi del Mito, scoperto insieme ai protagonisti della scena l’incanto del panorama al calar del sole.

Il coinvolgente dipanarsi dello spettacolo, suggestivo ed estremamente interessante, è stato sottolineato dai numerosi applausi.