Il boato, le urla: la paura. In pochi secondi stamani a Caltanissetta un dramma che ha coinvolto una casalinga ed allarmato tutti i residenti di un palazzo in via Pitrè. La donna è stata travolta dalle macerie.

Pronto intervento di polizia e Vigili del Fuoco: questi ultimi con uno sforzo titanico, stanno operando a mani nude per liberare la signora (foto dal luogo del crollo). Seguono aggiornamenti.