Caltanissetta, al Cefpas il primo executive master in senologia

Dotare gli specializzandi di specifiche competenze senologiche è l’obiettivo dell‘Executive Master in Senologia del CEFPAS, realizzato in collaborazione con la Scuola di specializzazione in Anatomia Patologica dell’Università degli Studi di Catania e con il Centro Studi di Senologia di Siracusa in partenza il 18 settembre fino a febbraio 2021 e previsto tra le azioni del Progetto Obiettivo PSN 2017 – L’offerta oncologica riabilitativa in Sicilia in ambito psiconcologico.

Destinatari dell’offerta formativa del CEFPAS, gli specializzandi dell’ultimo biennio in Anatomia e fisio-logia, Radiologia, Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica, Anatomia Patologica, Oncologia, Radioterapia, Fisiatria, Psico-logia, Medicina Nucleare, Epidemiologia, Genetica, che compongono il parterre disciplinare previsto dai PDTA regionali.

Nel panorama delle cure oncologiche, infatti, l’approccio multidisciplinare per la gestione clinica dei pazienti si impone come una necessità. Diventa infatti sempre più prioritario favorire la formazione specifica in ambito senologico, che preveda l’integrazione delle differenti specialità. In linea con tutte le figure professionali coinvolte nel percorso PDTA, gli ambiti tematici di interesse – approfonditi mediante lezioni frontali, live, casi clinici e simulazioni – con particolare riferimento a discipline come: anatomia, istologia, fisiologia della mammella, diagnosi clinica, genetica, radiologica del carcinoma della mammella.

Sotto la lente di ingrandimento del Master anche le terapie chirurgiche ricostruttive e le strategie oncologiche senza tralasciare il percorso riabilitativo della donna attraverso il supporto psicologico, con riguardo al trattamento fisiatrico e fisioterapico. Tra gli altri, sarà esaminato il ruolo dell’infermiera dedicata o case manager, che ha il compito di accompagnare la donna nel corso di tutto l’iter di cura e trattamento, dalla comunicazione della diagnosi alle terapie. Particolare rilievo sarà dedicato al meeting multidisciplinare e all’importanza del a confronto tra specialisti su linee guida e percorsi diagnostico terapeutici e sulla individuazione condivisa della strategia di cura per ogni singolo caso.

Responsabili scientifici dell’executive master, le dott.sse Francesca Catalano (Direttore U.O.C. di Senologia – A.O.E Cannizzaro di Catania) e Milena Basile (Fisioterapista U.O.C. Senologia A.O.E. Cannizzaro di Catania).