Amministrative: “Noi per Mussomeli” presentato programma elettorale

MUSSOMELI – Poco più di un’ora, ieri pomeriggio, nel chiostro dove c’è la Biblioteca Comunale, è durata la presentazione del programma elettorale della lista civica “Noi per Mussomeli Pino Sorce Sindaco”. Presenti sostenitori e simpatizzanti del gruppo che hanno ascoltato i protagonisti dell’incontro, trasmesso in diretta FB.. Ha preso la parola il candidato sindaco Pino Sorce che ha parlato per una decina di minuti, passando, successivamente, la parola ai candidati assessori , a cui sono state previste le relative deleghe : a Salvatore Di Giuseppe, Lavori Pubblici ed Urbanistica; a Salvatore Piazza, Turismo, Sport e spettacolo ; a Laura Carapezza, Istruzione, Cultura e Politiche Giovanili, a Salvatore Mingoia, Bilancio, Personale e Polizia Municipale; a Josella Mancuso, Solidarietà Sociale. Ciascuno ha presentato, anche loro in una decina di minuti, le linee programmatiche dell’azione amministrativa, ad alla fine, fra gli applausi dei presenti, sono stati presentati i candidati al Consiglio Comunale: Alessi Salvuccio, Capodici Davide, Castiglione Silvana, Costanzo Eugenia, Diliberto Roberta, Frangiamore Rina, Geraci Maria Grazia, Giardina Riccardo, Ginex Salvatore, Mancino Ruggero, Mantio Giusy, Messina Giovanni, Morreale Antonello, Munì Enzo, Nigrelli Enza, Palumbo Antonella . Il Candidato sindaco Sorce, durante la presentazione del programma, ha detto di rendersi disponibile per eventuale confronto col Sindaco Catania su problematiche Ospedale.