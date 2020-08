Mussomeli, incendio pomeridiano nei pressi del Castello domato dai Vigili del Fuoco

MUSSOMELI – Incendio oggi pomeriggio nei pressi del Castello Manfredonico, dove si sono bruciati i cavi dell’illuminazione del Castello. Sul posto sono intervenuti gli operatori dell’antincendio della Forestale nonché i vigili del Fuoco del distaccamento di Mussomeli, che hanno domato l’incendio sviluppatosi nei terreni adiacenti. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri, il sindaco Catania e l’Assessore Lo Conte. Con un avviso istituzionale sul social il sindaco ha comunicato che “a causa di un incendio, (doloso o accidentale è in corso di accertamento) partito dall’imbocco della s.p.23 Mussomeli Caltanissetta, appena sotto al castello, e sviluppatosi fino a ridosso del castello stesso, l’illuminazione esterna sarà prudenzialmente e temporaneamente sospesa per questa sera e domani sera. Lunedi mattina saranno effettuate le verifiche tecniche da parte della squadra manutenzione finalizzate a evitare lo svilupparsi di eventuali corto circuiti. Rimane attiva l’illuminazione dei fari sotto il castello a bandiera in quanto alimentati da una linea diversa a quella interessata dall’ incendio”.