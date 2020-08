Mussomeli, chiesa di San Giovanni con messe e benedizione “mbraculi di San Caloriu” con partecipazione contingentata

MUSSOMELI – Anticamente c’era l’ ottavario per la tradizionale festa locale di San Calogero. Otto giorni durante i quali, nelle ore serali, si susseguivano, da ogni parte del paese, viaggi scalzi di devoti in direzione della chiesa di San Giovanni, dove il parroco era anche disponibile per la benedizione del pane che i pellegrini approntavano per grazia ricevuta e fatto benedire per la successiva distribuzione fra amici e conoscenti e persone del vicinato. Era un forte momento di pietà popolare, allorquando anticamente, il simulacro del Santo Eremita, nel giorno della festa, già sin dalle prime ore del pomeriggio, girava per ogni angolo del centro storico, dove in certi punti strategici, al suono del campanello, il parroco ne ordinava la sosta. Un momento per il bacio al Santo ed il fazzoletto successivamente passato sulla statua. Un’usanza che, anche se ormai affievolita col passare degli anni, la tradizione resiste praticata soprattutto dai non più giovani. Da sottolineare che in tale ricorrenza, da alcuni anni, è stata organizzata la sagra del pane, in onore del santo, con esposizione e distribuzione, nella Piazza del Popolo, a cui hanno collaborato donne ed uomini del Quartiere. Quest’anno, non sarà così per le restrizioni in atto dell’emergenza pandemia. Soltanto messa in chiesa con il distanziamento sociale e la partecipazione di non più di 100 persone per ogni celebrazione.

Domenica 30 Agosto

Ore 09.00 Messa alla fine benedizione pane

Ore 11.00 Messa alla fine benedizione pane

Ore 17.00 Messa alla fine benedizione pane

Ore 19.00 Rosario

Ore 19.30 Messa alla fine benedizione pane