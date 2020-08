Coronavirus: Musumeci: “Nostra ordinanza ok, Roma riveda sua”

“Noi andiamo avanti con la nostra ordinanza. Pare che Roma debba rivedere alcune cose. Riteniamo che sia giusto. I siciliani che rientrano da quei Paesi dove il dato epidemiologico e’ particolarmente allarmante possono e debbono sottoporsi alla quarantena e al tampone. Speriamo che il dato nei prossimi giorni ci dia ragione, nel senso che questi provvedimenti possano servire a far calare l’impennata e quindi tornare a goderci le vacanze fino a ottobre in un contesto di assoluta serenita'”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che a margine si una visita nell’ospedale Cannizzaro di Catania accompagnato dall’assessore alla Salute, Ruggero Razza, e dal direttore generale dell’Azienda Cannizzaro, Salvatore Giuffrida. “Non siamo in zona rossa – ha aggiunto Musumeci – ma abbiamo il dovere di chiedere a tutti una responsabilita’ nei comportamenti. Si puo’ fare turismo con la dovuta cautela, senza essere strafottenti anche perche’ il diritto alla salute credo sia prioritario”. (ANSA).