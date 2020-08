Claudio Fava: “Musumeci scarica sui migranti il fallimento di controlli sanitari e supporto all’economia”.

“Mentre Musumeci prova a scaricare sui migranti le proprie responsabilità per l’aumento dei contagi, la realtà di queste ore ci parla di controlli disorganizzati nei porti e negli aeroporti dell’Isola, di casi di contagio generati dalla promiscuità sui mezzi del trasporto pubblico.Sarebbe il caso che il Presidente Musumeci si occupasse di questo.Ma capiamo come sia molto più facile spostare l’attenzione sul comodo tema dei migranti, piuttosto che spiegare dove siano finiti i milioni promessi e mai arrivati per il sostegno alle attività produttive dell’isola”.

Lo dichiara il deputato regionale Claudio Fava in merito alla recente ordinanza del presidente Musumeci.