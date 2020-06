Sportello Unicredit Villalba. Sindaco Plumeri incontrerà vertici regionali e dirigenti Nazionali

VILLALBA – Molteplici sono le notizie, che in questi giorni, vedono protagonista il Comune di Villalba, come quella della prossima chiusura dell’agenzia UniCredit che sta creando non poco scompiglio e preoccupazione tra i cittadini non solo villalbesi, ma anche dei paesi limitrofi come Vallelunga e Marianopoli i quali a partire dal 15 luglio si vedranno negata la possibilità, di accedere ai servizi offerti da tale banca e saranno costretti ad affrontare disagi e lunghi percorsi.

A tal proposito il Sindaco Alessandro Plumeri rende noto alla cittadinanza che la notizia circolava già da qualche giorno a Villalba ed è entrata ufficialmente in suo possesso da circa una decina di giorni.

Alla luce di ciò, informa il Sindaco, ho preso immediati contatti con i Vertici Regionali e con i Dirigenti Nazionali e insieme a loro ho concordato a breve un incontro, durante il quale si valuteranno tutte le possibilità reali e le proposte fattibili da attuare affinchè questo rischio venga evitato.

Non so ancora, continua il Sindaco, quali saranno le soluzioni e se ci saranno, vista la gravità della situazione, ma io affronterò l’argomento con l’obiettivo unico di eliminare qualsiasi disagio a cui i miei concittadini potrebbero andare incontro nella prospettiva di una reale chiusura.

Ho evitato di diffondere la notizia, conclude il Sindaco, proprio in vista di questo incontro e per evitare inutili allarmismi. Mi riservo, pertanto, di relazionare con cura e nei dettagli, a tutta la cittadinanza, quale sarà l’esito dell’incontro con dati alla mano certi ed inequivocabili.