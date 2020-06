Un giovane di 20 anni, di Pachino, Natale Passarello, e’ morto in un incidente stradale avvenuto alle 15 sulla Marzamemi-Pachino. Il ragazzo, secondo una prima ricostruzione, era in sella al proprio scooter ma sarebbe stato investito, per cause da accertare, da un furgone. L’impatto e’ stato devastante e per il giovane, che avrebbe compiuto gli anni a settembre, non c’e’ stato nulla da fare.

La Procura di Siracusa ha disposto il sequestro dei mezzi ed aperto un’inchiesta.