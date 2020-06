Serradifalco. Saranno installate due torri faro per l’illuminazione dello stadio comunale “Tomaselli”.

SERRADIFALCO. Saranno installate due torri faro per l’illuminazione in notturna dello stadio comunale “Marco Tomaselli”. Lo ha stabilito l’amministrazione comunale che impegnerà la somma di 70 mila euro ottenuta tramite un finaziamento. E’ stato già avviato l’iter per il loro acquisto ed installazione.

Le due torri saranno a led e consentiranno di illuminare lo stadio che, attualmente, di fatto, non ha un vero e proprio impianto di illuminazione. Quello di cui era dotato, infatti, nel gennaio di due anni fa è stato rimosso per una questione di sicurezza essendone stata accertata la vetustà, ma anche il potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Sono stati poi posti alcuni fari di potenza inferiore che sono comunque serviti per far allenare la squadra del Serradifalco Calcio in orario serale. La procedura per l’acquisto e l’installazione delle torri, come reso noto dall’amministrazione comunale, dovrebbe essere completata entro il prossimo mese di settembre per consentire alla locale squadra di calcio di disporre dell’impianto di illuminazione già al via della nuova stagione sportiva 2020-2021.