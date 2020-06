Porto Empedocle, migranti: su Moby Zaza’ altri 47 gia’ in sorveglianza sanitaria

Sulla nave-quarantena “Moby Zaza'” – dove fino ad ora non si erano registrati casi di Covid-19 – erano gia’ in sorveglianza sanitaria altri 47 migranti di precedenti sbarchi a Lampedusa (Agrigento). Il gruppo di 47 si trova in un’area diversa rispetto a quella dove erano stati collocati i 210 dei 211 salvati dalla Sea Watch.

Uno dei 211 – colui che e’ ricoverato a Malattie infettive dell’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta – non e’ mai salito sulla “Moby Zaza'” perche’ ritenendolo un sospetto caso di tubercolosi, gia’ nella notte fra domenica e lunedi’, era stato trasferito al nosocomio Nisseno