Consiglio comunale di Mussomeli prossimo 16 giugno ore 17,30

MUSSOMELI – Si comunica alla cittadinanza che, ai sensi dell’art. 20 comma 1 della l.r.26 agosto 1992, n.7 e dell’art.31, comma ter, della legge 8 giugno 1990, n.142, introdotta con l’art. 1 della l.r.11 dicembre 1991, n.48, nonché sulla base di quanto disposto dal vigente Regolamento dei lavori d’aula all’art. 33, comma 3, questo Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria per: Martedì 16 Giugno 2020 alle ore 17,30 nell’aula Consiliare “F.Sorce “ del Comune per la trattazione del seguente argomento:

Lavori di manutenzione e riqualificazione urbanistica della Piazza Umberto I.

Si dà atto che , ai sensi degli artt. 30 e 58 della l.r.6 marzo 1986,n.9, la mancanza del numero legale, comporterà la sospensione di un’ora della seduta. Qualora alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta sarà rinviata al giorno successivo (17 Giugno 2020) alla stessa ora (17,30) per la trattazione del medesimo ordine del giorno, senza ulteriore invito di convocazione e nel medesimo sito di cui cennato.

Si avverte espressamente che sono depositati in Segreteria i verbali di delibere delle sedute precedenti al fine di consentire, a ciascun consigliere, di prenderne visione e conoscenza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to ( Dott. Calogero Valenza)