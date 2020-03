CALTANISSETTA – Il primo cittadino di Caltanissetta, Roberto Gambino, tira le orecchie ai nisseni indisciplinati che complice la bella giornata hanno deciso di andare in giro a fare una rilassante passeggiata.

Il sindaco ha postato e commentato un video su facebook con toni molto accesi: “Troppa gente in giro, ieri andava bene, oggi no. Forse non lo avete capito, dovete stare a casa: non vi dovete muovere. Rendetevi conto che state sbagliando, c’è troppo casino in giro”.