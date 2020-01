La guardia di finanza di Ragusa ha arrestato in flagranza di reato un vittoriese denunciato un’altra persona residente nello stesso comune per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I due sono stati trovati in possesso di circa 47 grammi di cocaina pronta per essere immessa sul mercato ragusano e inoltre, formalmente disoccupati, sono anche risultati percettori del reddito di cittadinanza.I finanzieri hanno fermato i due nella tarda serata del 7 gennaio, a bordo di un’auto priva di copertura assicurativa, mentre stavano cedendo droga a un’acquirente. Uno dei due, quello che poi è stato arrestato, stava cedendo 4 grammi di cocaina. La successiva perquisizione a casa dell’uomo ha permesso di trovarne altri 43, oltre a denaro in contanti e vario materiale per il confezionamento delle dosi. Gli ulteriori accertamenti eseguiti hanno consentito, quindi, di rilevare che i fermati, formalmente disoccupati, percepivano dallo scorso anno il reddito di cittadinanza. Il fatto è stato segnalato al competente ufficio dell’Inps, il quale ha già provveduto alla revoca.