I poliziotti del Commissariato di Gela hanno denunciato un minorenne per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente. Il giovane nella tarda serata di ieri, alla guida di una Fiat Punto, con altri soggetti a bordo, mentre transitava per piazza Mattei, non si è fermato all’alt polizia intimatogli dagli agenti del Reparto prevenzione crimine di Palermo, che stavano eseguendo un posto di controllo. Il giovane, alla vista dei poliziotti, ha accelerato l’andatura del mezzo dandosi alla fuga in direzione via Generale Cascino. Nel corso dell’inseguimento per le vie cittadine il fuggiasco ha proceduto a velocità sostenuta zigzagando tra le auto, creando un elevato pericolo per l’incolumità pubblica. La folle corsa del giovane è finita all’intersezione tra via Ventura e Via Fischetti, dove il mezzo condotto dal minorenne si è schiantato sull’arredo esterno di una trattoria, danneggiando dei vasi in terracotta e una staccionata di legno. Dopo l’impatto i giovani si sono dati a precipitosa fuga a piedi, ma, subito dopo, il minore conducente è ritornato nel luogo dell’impatto riferendo ai poliziotti che non si era fermato all’alt poiché privo di patente di guida. Il minore è stato denunciato e affidato ai genitori. Al maggiorenne che ha noleggiato e consegnato il mezzo al giovane è stata contestata la violazione amministrativa dell’incauto affidamento.