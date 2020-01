“Ho le mie idee Politiche ma mi sono sempre battuto per un partito che è stato dimenticato e parlo del partito del Sud”. E la denuncia del ministro per il Mezzogiorno Giuseppe Provenzano che sta incontrando i sindaci siciliani a Villa Niscemi a Palermo. “Io provengo dall’ultima provincia che è quella di Caltanissetta – dice -C’è stato bisogno di battagliare in tutti i partiti, noi veniamo da trent’anni in cui il Sud è stato accantonato”. E aggiunge: “La politica, specie dopo il contenimento delle spese, ha eliminato i territori cioè i comuni che sono state le vere vittime – spiega -c’e un sentimento di abbandono con cui mi trovo a fare i conti. I partiti politici sono pressoché scomparsi dai territori”