Il Liceo Scientifico Sportivo “A. Volta “ di Caltanissetta,già da sei anni, rappresenta un’esclusiva opportunità formativa per l’intera provincia nissena. Tale indirizzo si caratterizza per innovazione e sperimentazione sulla didattica e l’apprendimento delle tematiche legate al mondo dello sport.

Il Liceo collabora con le maggiori federazioni del CONI e, con appositi progetti, porta avanti attività innovative in campo motorio, riabilitativo, economico–giuridico e giornalistico.

Le discipline sportive vengono praticate ed approfondite attraverso uno studio metodico sulla tecnica, la didattica e l’allenamento specifico, non senza un’analisi peculiare di tutti i meccanismi fisiologici che regolano una buona ed efficace attività sportiva.

Molte le specialità sportive studiate e praticate con il prezioso contributo di esperti CONI: calcio, rugby, arti marziali, tennis, badminton, scherma, orienteering, vela. A tali attività si affiancano quelle più tradizionali, quali pallavolo, ginnastica artistica, basket, atletica leggera, pallamano.

Nel corso dell’anno vengono programmate delle attività di approfondimento e di orientamento anche in forma di stage residenziale. Per l’anno scolastico in corso gli alunni delle prime classi approfondiranno le tematiche legate alla conoscenza della natura e delle attività in ambiente naturale, con un progetto di orienteering ed un soggiorno in montagna.

Le classi seconde saranno coinvolte nel “progetto vela”, che vedrà gli alunni impegnati nella tecnica del veleggiare in altura e nell’approfondire il rapporto stretto che intercorre tra la fisica e la vela.

Le classi terze saranno impegnate in uno stage residenziale di cinque giorni a Scanzano Ionico, dove, oltre ad approfondire il mondo del volley (pallavolo-S3-sitting volley), si dedicheranno ad altre discipline, i cui impianti sono presenti nella struttura: tennis, basket, freesby.

Altro elemento che ha sempre contraddistinto l’offerta formativa del nostro Liceo sportivo è stato il coinvolgimento degli studenti nei grandi eventi sportivi svoltisi nella nostra città: i nostri giovani atleti hanno infatti collaborato nella tappa nissena del Giro d’Italia, in varie gare podistiche ed in eventi calcistici anche a livello nazionale; entusiasmante in questo senso la partecipazione ai due ultimi incontri delle nostre nazionali di calcio sia femminile sia maschile.

Numerosi sono anche gli eventi legati al mondo dello sport, che coinvolgono gli alunni ed i Docenti dello Sportivo, ultimo in ordine cronologico l’intitolazione del nostro Polo sportivo all’atleta siciliana Annarita Sidoti, campionessa del mondo su marcia, nonchè paradigma femminile di doti sportive e umane, prematuramente scomparsa all’età di 46 anni.

Ad innalzare il livello dell’offerta formativa contribuiscono ogni anno i numerosi ed altamente formativi incontri di approfondimento con operatori del mondo del marketing sportivo, del mondo della riabilitazione sanitaria, della giustizia sportiva e del giornalismo.

Non è affatto un caso se, in questi anni, la popolazione scolastica del Liceo sportivo è cresciuta ed appare sempre più consapevole del percorso intrapreso, che è quasi del tutto analogo a quello tradizionale scientifico, parimenti impegnativo, ma si diversifica per il potenziamento sportivo e per gli approfondimenti tematici operati dai Docenti di ogni singola disciplina. Una struttura didattica flessibile e collaudata da anni di esperienza, che coniuga formazione e passione per lo sport.

Prof.ssa Michela Di Gangi,

docente di scienze motorie