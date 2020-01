Il mondo tecnologico è in continua evoluzione e per stare al passo con i paesi più avanzati occorrono competenze adeguate allo specifico settore industriale o artigianale, per poter meglio competere sul mercato ed avere successo. Purtroppo ciò non è sempre possibile a causa del mismatch che esiste tra le figure professionali esistenti e quelle che vengono richieste dal contesto produttivo. La quarta rivoluzione industriale, con l’industria 4.0, segna una svolta poiché pone in evidenza, più che in passato, l’importanza di formare figure professionali specifiche come quella del tecnico meccatronico, le cui competenze sono il risultato di un’armoniosa convergenza tra “skills” digitali e meccaniche. L’indirizzo “Meccanica e Meccatronica” dell’I.I.S.S. S. Mottura di Caltanissetta propone, oramai da anni, tecnici meccatronici che dopo il diploma posseggono tutti i requisiti che il mondo del lavoro richiede, con una elevatissima percentuale di occupati nei primi 12 mesi e con un eccellente successo nei percorsi universitari che taluni alunni decidono di intraprendere nelle facoltà di ingegneria di tutta Italia. Sebbene in questo momento ci ritroviamo in una situazione economica nazionale pressoché stabile, essa è soggetta però a continui mutamenti legati a questioni internazionali come quella dei dazi tra Stati Uniti e Cina, dell’attuale rallentamento dell’economia tedesca e del rinvio della Brexit, che in parte ci penalizzano. Risulta pertanto evidente quanto importante sia che la politica economica del prossimo decennio miri sempre di più ad incentivare l’impresa supertecnologica e a sostenere, prioritariamente, l’istruzione e la formazione tecnica qualificata, anche con percorsi d’istruzione tecnica superiore di cui l’Istituto S. Mottura si fregia di essere stato convinto sostenitore in precedenti progetti didattici, che servano da ulteriore trampolino di lancio per il “tecnico meccatronico”.

Prof. Gaetano Costa