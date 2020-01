Studio dell’Informatica al posto del Latino. Acquisizione di competenze avanzate nelle discipline scientifiche con applicazioni nel mondo reale. Attività laboratoriali per apprendere insieme agli altri. Molteplici progetti scolastici che ampliano gli orizzonti culturali e lavorativi. Collaborazioni con Università, Enti e Agenzie educative locali, nazionali ed estere.

Il Liceo scientifico opzione Scienze applicate nasce all’interno di un Istituto tecnico dove il legame teoria-pratica e il costante riferimento al mondo del lavoro costituiscono una modalità abituale della prassi scolastica. Si avvale della ricchezza di spazi e strumenti in cui i ragazzi compartecipano alla costruzione della propria cultura in un’ottica di sperimentazione, ricerca e applicazione.

Il percorso di studi del Liceo scientifico si caratterizza per la connessione tra la cultura umanistica e lo sviluppo dei metodi critici e di conoscenza delle discipline matematiche e scientifiche. L’opzione Scienze applicate si focalizza, in particolare, sull’applicazione consapevole di concetti, principi e teorie nelle attività laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca, padroneggiando vari linguaggi.

Le metodologie didattiche utilizzate sono innovative, attive ed inclusive. Le attività multidisciplinari, interdisciplinari e transdisciplinari favoriscono lo sviluppo di competenze trasversali e lavorative necessarie per affrontare le sfide del futuro. Nei laboratori di Informatica, Fisica, Chimica e Biologia, arricchiti recentemente da nuove strumentazioni, si svolgono corsi, progetti e diversissime attività sull’innovazione tecnologica applicata all’Educazione ambientale, alimentare e alla salute.

Lo studio quinquennale dell’Informatica consente di acquisire la padronanza di mezzi e metodologie nell’analisi dei dati, nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

Ma gli strumenti informatici e telematici sono sempre utilizzati in attività di studio e approfondimento, per fare ricerca e comunicare.

Da anni il Liceo ha anche stipulato diverse convenzioni nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex Alternanza scuola-lavoro) ad esempio con le Università di Palermo, Catania e Enna, Cefpas, Arpa, Radio CL1, Caltaqua, Comune di Caltanissetta, Inail, Legambiente, Caltambiente, Riserve e Parchi regionali e nazionali.

L’orientamento formativo svolto sin dal primo anno e il potenziamento del pensiero disciplinare, sintetico, etico, rispettoso e creativo ha consentito ai maturati dell’Istituto di superare con successo i test di ammissione ai corsi universitari a numero chiuso afferenti gli indirizzi sanitari, scientifici e tecnici o nell’inserimento in molteplici realtà lavorative.

Prof.ssa Rossana Gentile