L’Istituto Comprensivo statale “M. L. King” di Caltanissetta, guidato dal Dirigente scolastico Rosa Cartella, per l’annualità 2019/2020 ha organizzato i “Giochi linguistici e matematici”, tali giochi si sono tenuti nel mese di dicembre 2019 presso il plesso “Pietro Leone”, le prove sono state rivolte agli alunni delle quinte classi delle Scuole Primarie di Caltanissetta, la premiazione è avvenuta in data 13 gennaio 2020. Le referenti del progetto sono state le prof.sse Maria Rita Riccobene e Mirella Siracusa,, hanno fatto parte delle Commissioni per la sezione Giochi linguistici i docenti di lettere dell’Istituto: Ivana Giunta, Patrizia Falzone, Fabiola Cammarata, Dario Lachina; per la sezione Giochi matematici i docenti di matematica dell’ Istituto: Carmela Calabrese, Maria Pia Bonasera, Graziella Richiusa, Rosa Lodato e Maria Longo. “I giochi linguistici e matematici, organizzati dal nostro Istituto, sono delle gare di abilità riguardanti la Lingua Italiana e la Matematica atti ad avvicinare anche i più piccoli alla matematica e alla logica e all’espressione linguistica in modo ludico. E’ parso opportuno organizzare una gara tra le classi quinte dell’intero territorio cittadino, per sviluppare un maggiore interesse per le discipline attraverso una sana competizione e l’utilizzo di nuove e stimolanti proposte didattiche” ha affermato la preside Cartella.

Gli obiettivi trasversali di questo concorso sono i seguenti: Essere coinvolti in momenti di attività comune; Acquisire consapevolezza delle proprie competenze; Sviluppare un atteggiamento di apertura e di fiducia verso gli altri; Conoscere e confrontarsi con situazioni culturali diverse dalle proprie; Rilevare la necessità di comportamenti corretti per la convivenza civile.

Ecco, di seguito, i nominativi degli alunni vincitori: Sezione Giochi linguistici – 1° posto Giuliana Abate (M. Abbate CL), 2° posto Flavia Mugavero (Oasi Cristo Re CL); 3° posto Gaia Alexia Buscemi (M. Abbate CL). Sezione Giochi matematici – 1° posto Vittoria Zagarella (M. Abbate CL), 2° posto Marta Rizzo (Oasi Cristo Re CL), 3° posto Daniele Lalomia (M. Abbate CL).

I premi sono stati offerti da diverse librerie e cartolerie di Caltanissetta.

L’insegnante Funzione strumentale Area 4

Salvatore Siina