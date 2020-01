Fasted Caltanissetta onlus, carenza sangue: invito a donare

CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. In occasione della festa del donatore della FIDAS di Caltanissetta, che si svolgerà nei prossimi giorni, la scrivente FASTED Caltanissetta Onlus, associazione che da più di quarant’anni assiste i soggetti talassemici della zona Nord della provincia di Caltanissetta e delle provincie limitrofe, vuole porgere un caloroso ringraziamento a tutti i donatori che con un loro semplice gesto contribuiscono a salvare la vita a chi ne ha bisogno. Un augurio va a tutti i soci della FIDAS, in particolare al Presidente Carmelo Giardina e a tutti gli operatori che sono impegnati quotidianamente per aumentare sempre più in numero delle donazioni. Passi avanti ne sono stati fatti, ma ricordiamo nel frattempo che la provincia di Caltanissetta non ha ancora raggiunto la piena autosufficienza nella raccolta delle unità di sangue. Infatti mancano ancora circa 1500 unità, che dobbiamo importare da altre provincie.

Con l’occasione rivolgiamo un sentito apprezzamento a tutto il personale del Centro Trasfusionale di Caltanissetta, ed in particolare al Direttore dello stesso, la Dott.ssa Annamaria Messana, che nonostante le oggettive difficoltà per la mancanza ormai cronica di personale, con impegno e grande professionalità garantisce, giorno per giorno, sia la quantità necessaria di sangue, che la massima sicurezza e qualità delle emazie trasfuse.

Ovviamente un ringraziamento va anche tutte le altre associazioni presenti sul territorio per il loro contributo che forniscono nella raccolta del sangue.

In ultimo vogliamo lanciare un appello, in primo luogo rivolto alle Istituzioni, affinché si adoperassero attivamente nel far veicolare il messaggio della donazione in generale e del sangue in particolare, e in secondo luogo alla cittadinanza tutta perché quello che può essere gesto che non costa nulla, come può essere donare il sangue, per noi talassemici e per le persone che ne hanno bisogno rappresenta la vita.