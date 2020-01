EUROFORM è la scuola che si rivolge ai giovani minori dai 13 ai 17 anni, provenienti dalle scuole medie inferiori o anche dalla dispersione scolastica, che hanno la possibilità di scegliere i percorsi d’istruzione e formazione professionale (leFP), introdotti nel 2009 dal Ministero della Pubblica Istruzione con l’Accor-do Stato Regioni ed attuati da tutte le regioni d’Italia. percorsi leFP sono strutturati in tre/quattro anni scolastici, con il rilascio della Qualifica Professionale (EQF3) al terzo anno e del Diploma di Tecnico (EQF4) al quarto e, per chi vuole proseguire gli studi, Euroform orienta i giovani ad acquisire anche il Diploma di Maturità, dopo la frequenza di un quinto anno integrativo presso un istituto professionale. I titoli sono rilasciati in quattro lingue e sono riconosciuti in ambito nazionale ed europeo. I percorsi IeFP sono completamente gratuiti e consentono l’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo.

Obbiettivi e Metodologie Didattiche

La Scuola ha come obiettivo la crescita umana e professionale dei propri studenti. I docenti dell’Euroform sono convinti che sia fondamentale sia il saper “essere” sia il saper “fare” ed è per questo che dedicano attenzione ai bisogni educativi di ogni studente. L’obiettivo primario della scuola è formare cittadini e professionisti che abbiano le risorse per trovare la loro dimensione in una società sempre più complessa e competitiva. Metodi incentrati sul learning by doing, strumenti innovativi come ‘Pad, uscite didattiche, incontri con coetanei provenienti da realtà scolastiche di tutta Italia (per esempio la Puglia e la Valtellina), progetti internazionali di scambio (Erasmus in Grecia) rendono anche lo studio di italiano, storia e matematica appassionante e avvincente. Le materie specifiche dell’indirizzo scelto, insegnate da professionisti esperti del settore in laboratori all’avanguardia, sono inoltre integrate da esperienze territoriali “sul campo” e con la partecipazione ai più grandi eventi del settore: un appuntamento fisso per i nostri studenti, ormai, a la partecipazione a fiere dedicate di valenza nozionale ed internazionale come il COSMOPROF di Bologna per il settore Benessere, FICO Eataly World per l’Agroalimentare e la Ristorazione, la FERRARI a Maranello e la MALOSSI di Bologna per gli studenti del percorso di Meccatronico, a cui si aggiungono importanti accordi, partnership e visite didattiche olla FINCANTIERI di Palermo per gli studenti dei percorsi di Manutenzione delle Imbarcazioni da Diporto e del Saldatore.

Ciascun percorso è strutturato in competenze di base e competenze tecnico professionali. Tra le competenze di base sono previste le seguenti materie: Lingua Italiana, Lingua Inglese, Lingua Spagnola, Storia, Geografia Generale ed Economica, Cittadinanza e Costituzione, Etica, Matematica, Scienze Integrate, Informatica, Chimica e Biologia, Ecologia, Diritto ed Economia. Tra le competenze tecnico-professionali: Economia aziendale, Igiene, Sicurezza sul lavoro, Tecniche di Comunicazione, Psicologia, Laboratorio pratico, Materie specifiche d’indirizzo.

Tutti i nostri ragazzi iscritti al primo anno riceveranno gratuitamente un kit didatti-co, formato da libri, dispense, quaderni e materiale di cancelleria, nonché un kit professionale rappresentato da divise di lavoro e materiale di laboratorio. Inoltre, gli studenti iscritti avranno a disposizione un iPad per studiare in maniera più coinvolgente e trasformare lo studio in un’esperienza unica. Con i prodotti Apple, gli studenti hanno una libertà di espressione assoluta. Con la realtà aumentata possono scoprire com’è fatto il mondo toccando e ruotando le molecole, osservare il corpo umano dall’interno, oppure mettere le mani su invenzioni scientifiche rivoluzionarie. Con le sue tecnologie evolute e un intero mondo di app per la didattica, l’iPad può trasformarsi in tutto quello che serve per studiare, fare ricerca ed imparare.

Una marcia in più per i giovani studenti che si diplomano all’Euroform e mirano a inserirsi nel mondo del lavoro è il rapporto con enti ed associazioni presenti sul territorio. Un’occasione per massimizzare la conoscenza e puntare sulla formazione di giovani professionisti. Protocolli d’intesa con le associazioni di categoria (Confcommercio, Federalberghi, Confartigianato, Cna, Confederazione Pasticceri Italiani, Federazione Italiana Cuochi e Pasticcieri), per favorire l’inserimento dei ragazzi all’interno delle realtà aziendali, offrendo loro tirocini formativi mirati al profilo professionale formato. L’obiettivo di Euroform è duplice: da un lato garantire l’inserimento lavorativo dei giovani allievi formati, dall’altro favorire la crescita della cultura imprenditoriale, creando opportunità di sviluppo di competenze commerciali e professionali. In questo modo, i ragazzi saranno avvantaggiati perché guidati direttamente da imprenditori sul campo: dallo stage all’inserimento lavorativo. Visita le nostre sedi con i tuoi genitori, chiama la sede più vicina e chiedi di poterla visitare anche nelle ore pomeridiane.