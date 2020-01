PALERMO – “Cappellani lascia il Movimento 5 stelle. La vera notizia e’ che era nel Movimento 5 stelle”. A scriverlo sulla propria pagina Facebook e’ il vice ministro per le Infrastrutture e uomo di punta del Movimento 5 stelle in Sicilia Giancarlo CANCELLERI, che commenta cosi’ l’addio ai pentastellati da parte del deputato nazionale catanese Santi Cappellani. “Ahime’, mi duole dirlo, ma mi dispiace constatare come il deputato Cappellani abbia sprecato una grande occasione, oltre ad aver tradito chi lo ha votato, visto che di Santi Cappellani si e’ sentito parlare solo per mancate restituzioni o deliri di protagonismo con assurde dichiarazioni ai giornali – prosegue CANCELLERI -. Parla di frustrazione e coerenza, quindi da un conservatore e osservatore dei valori del Movimento 5 stelle come si dichiara, compresa la battaglia contro i cambi di casacca, mi aspetto come minimo che prima restituisca la parte dello stipendio che si e’ impegnato a restituire quando si e’ candidato (che non restituisce da mesi), e poi che si dimetta”.