Si conclude il 2019 calcistico per la UISP, dopo la parentesi internazionale (con la rappresentativa Sicilia che ha affrontato due squadre di Malta), con il torneo di Natale a Caltanissetta. Al Palamilan, domenica 29 dicembre, otto formazioni provenienti da tutta la Sicilia per un doppio torneo (femminile e misto) con buona cornice di pubblico e musica. Ha trionfato nel torneo femminile la squadra di Montallegro. In una finale combattutissima finita ai rigori, la squadra del mister Cirillo ha avuto ragione sull’Akragas. Presenti il responsabile giustizia calcio nazionale (Giamblanco), i dirigenti regionali (Pastorello, Buscemi, Sapienza) e i direttori di gara della sezione di Caltanissetta (Scribani e Messina). Particolare accoglienza è stata riservata ad Ivana Legname quale responsabile della associazione maltese “the Island” con la quale si auspicano scambi e attività sportive/culturali sempre più frequenti tra le due isole. Premiate tutte le squadre (Salemi, Akragas, Football Caltanissetta, Troina, Cesarò, Enna, Happy mamme, Montallegro) per la partecipazione