Domenica 5 gennaio 2019 si svolgeranno al Liceo Scientifico “A. Volta” di Caltanissetta, il seminario di formazione “Comunicare lo sport” e gli “Oscar del Ciclismo 2019”.

Una grande festa organizzata dal Comitato Regionale FCI Sicilia alla quale sono invitati a partecipare atleti, dirigenti e simpatizzanti del ciclismo provenienti da tutta la Sicilia.

“Quello che è passato – ha commentato Diego Guardì, presidente della Federazione Ciclismo Italiana Regione Sicilia – è stato un anno che ci ha visto protagonisti, sono state organizzate tantissime gare in tutta la stagione, sono aumentati i tesserati in Sicilia, i nostri atleti si sono distinti e messi in evidenza in diverse gare, abbiamo continuato il percorso formativo che ci vede eccellere in campo nazionale, formando nuovi maestri e direttori sportivi di primo e secondo livello, direttori di corsa, direttori di organizzazione fuoristrada, e motostaffette e scorte tecniche, tanto da renderci regione ai vertici come formazione. Abbiamo permesso ai nostri atleti di partecipare ai campionati italiani, alla coppa Italia ed al giro della Lunigiana, al fine di permettergli di misurarsi con gli atleti di tutta Italia”.

La giornata inizierà alle ore 9.45 con il seminario “Comunicare lo sport: regole deontologiche e linguaggio tecnico”. L’incontro, organizzato in sinergia con l’ordine dei giornalisti di Sicilia, è stato ideato e promosso dal Presidente Diego Guardì, dal Vicepresidente Calogero Rivituso, dalla responsabile della comunicazione Marcella Sardo e dal Consiglio Regionale.

Si tratterà di un’opportunità per analizzare, insieme agli organi di stampa, le soluzioni più appropriate per interagire con i mass media. L’intervento del giornalista professionista Alessandro Silverio illustrerà le differenze tra la comunicazione sulla carta stampata e sul web. I campioni del mondo Rosario Fina (cronometro strada) e Mirco Scarantino (sollevamento a strappo) daranno la loro testimonianza sull’approccio e le differenze tra la stampa locale, nazionale ed estera. Ad arricchire di contenuti ed esperienze l’incontro interverrà la vicepresidentessa nazionale Federazione Ciclismo Italiana Daniela Isetti. La sua esperienza sarà utile per comprendere le nuove forme di comunicazione e l’approccio con il settore femminile.

Nel pomeriggio, dalle ore 17, nell’adiacente auditorium di via Nino Martoglio si svolgerà la premiazione di atleti, dirigenti e società che si sono distinte nei differenti settori e categorie.

“Volevo ringraziare – ha concluso il presidente Guardì – il consiglio direttivo nei due vicepresidenti Calogero Rivituso e Giuseppe Isolino, i consiglieri regionali Salvatore D’Andrea, Giovanni Caminiti e Vincenzo Incognito che si sono prodigati affinchè tutto funzionasse e si realizzasse, la responsabile della segreteria Lorenza Glorioso, la responsabile della comunicazione esterna Marcella Sardo, i collaboratori, la struttura tecnica regionale, i responsabili di categoria, i tecnici, la commissione Giudici di gara, il Giudice sportivo, e alle società, dirigenti, tecnici, atleti ed appassionati, l’anima e l’asse portante di questo comitato”.

L’ingresso, per entrambi gli eventi, è libero e aperto al pubblico.

Nella foto di copertina, da sinistra: il vicepresidente FCI Sicilia Calogero Rivituso, la vicepresidentessa FCI Daniela Isetti e il presidente FCI Sicilia Diego Guardì.