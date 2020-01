CALTANISSETTA – Sempre variegata l’offerta formativa dell’indirizzo anglocinese del Volta di Caltanissetta, che coniuga le discipline scientifiche d’indirizzo con un duplice potenziamento linguistico; non a caso denominato “internazionale” al momento della sua istituzione, risalente all’anno scolastico 2012-’13, il corso potenzia l’apprendimento vivo dell’Inglese e inserisce lo studio del Cinese, considerata attualmente la prima lingua dell’economia mondiale.Prima peculiarità del corso l’ampliamento del quadro orario, che prevede tre ore settimanali di cinese dalla prima alla terza classe e due nei restanti anni, e aggiunge, per l’inglese, un’ora di conversazione con madrelingua nelle classi prima, seconda, terza e quinta. Molto formative anche le attività CLIL previste per l’insegnamento della Storia e della Storia dell’Arte. Ma certamente più innovative, alternative e pertanto molto apprezzate dagli studenti sono le attività che stimolano anche l’apprendimento linguistico in chiave multiculturale, quali gli scambi culturali e i percorsi di studio all’estero da tre mesi ad un anno, e soprattutto i due stage: uno linguistico a Bath per le classi seconde, e l’altro aziendale a Londra per le quarte. Per il cinese molto sentita risulta la partecipazione agli eventi culturali e di divulgazione della cultura cinese, promossi dall’Università Kore di Enna e dall’Istituto Confucio.

Lo stesso istituto, in collaborazione con l’università di Dahlien (Cina), attraverso apposito bando di concorso, mette in palio ogni anno alcune borse di studio gratuite per trascorrere nel Paese del Dragone un mese, oppure tre, o sei o un intero anno scolastico; il tutto finalizzato al conseguimento delle certificazioni HSK. Proprio per offrire un migliore supporto didattico a queste iniziative e, più in generale alla preparazione dei suddetti esami (livelli 1-5), è in programma presso il Volta l’ istituzione di un’aula Confucio, che funga da sede di esami, come già è previsto per gli esami Cambridge, i cui livelli vanno dall’A2 fino al C1. Ma l’attività che registra ogni anno una massiccia partecipazione degli studenti di varie classi è sicuramente il laboratorio teatrale in lingua inglese, che deve il suo successo, oltre alla sua efficacia formativa, alla possibilità di socializzare, al fascino del teatro, dimostrando che si apprende meglio una lingua se essa viene usata in contesti scolastici informali e (perché no?) divertenti.

Prof.ssa Marisa Amenta

(coordinatrice dell’indirizzo

Anglo-Cinese)

Prof. Armando Turturici

Docente Lingua cinese