Prima gara stagionale di domenica per l’Albaverde che affronta l’ultima trasferta dell’anno solare viaggiando alla volta di Erice dove incontrerà l’Ericina-Città di Erice attuale fanalino di coda del girone A della serie C femminile.

La posizione in classifica delle due formazioni naturalmente fa pendere i favori del pronostico dalla parte della squadra nissena che mira a continuare la striscia positiva che l’ha vista vincente con il massimo scarto nelle ultime due gare.

L’inizio settimana per le ragazze di Nanni Di Mario è stato diverso dagli standard dei periodi precedenti: vuoi per alcuni acciacchi che hanno in parte bloccato Diana Ferraloro e Giorgia Vizzini e anche per l’inizio della stagione agonistica giovanile che ha determinato in alcune giornate l’assenza delle under agli allenamenti della squadra maggiore.

Dopo Erice, vi sarà l’impegno casalingo con l’US Palermo, prima della pausa natalizia (in cui verranno fatti i richiami della preparazione atletica) con la serie C che riaprirà i battenti l’11 gennaio 2020.