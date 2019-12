La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico in Sicilia, valido dalle 16 di martedì 17 dicembre fino alle 24 di mercoledì 18 dicembre. Il livello di allerta e’ di colore giallo. In particolare, si legge nel bollettino “dalla serata di oggi e per le successive 24-36 ore si prevedono venti forti meridionali, con raffiche fino a burrasca forte. Possibili mareggiate lungo le coste esposte”.