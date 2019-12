Incidente stradale mortale a Palermo. La vittima è un uomo di 58 anni del Ghana, travolto da un camion mentre si trovava in sella alla sua bici. La tragedia è avvenuta tra le vie Ammiraglio Rizzo e Thaon de Revel. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’extracomunitario era in sella alla sua bici quando è stato investito dal mezzo pesante che pare fosse sul punto di svoltare. L’uomo è finito sotto le ruote del camion ed è morto sul colpo. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto la sezione Infortunistica della Polizia municipale per i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.