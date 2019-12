PALERMO – Dopo 30 anni si mette in sicurezza il centro abitato di Marianopoli, nel Nisseno. Un intervento di consolidamento che restituisce serenità ai residenti del quartiere Case agricole che hanno subito, per effetto dei continui smottamenti e delle frane, lesioni strutturali nelle proprie abitazioni. Oggi, grazie all’Ufficio contro il dissesto idrogeologico guidato dal presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, e diretto da Maurizio Croce giunge la soluzione all’annoso problema. E’ stata, infatti, indetta, per un importo complessivo di 580mila euro, la procedura negoziata per i lavori nell’area che ha una classificazione R4, ossia di rischio molto elevato, e che ha una posizione strategica perché poco distante dalla scuola elementare Giovanni XXIII, nonché dalla caserma dei carabinieri e dal museo etnografico. L’Amministrazione comunale, periodicamente, ha svolto attività di monitoraggio sulle case e sui manufatti, per verificarne la stabilità e l’entità dei danni subiti soprattutto nella stagione invernale, ma occorreva una soluzione organica, soprattutto se si considera che tutte le strade del quartiere, a causa delle frane, sono in pessimo stato. L’intervento mira a evitare ulteriori danni e a tutelare l’incolumità degli abitanti mediante opere di sostegno. E’ prevista la realizzazione, a valle dell’abitato, di una paratia di pali trivellati in cemento armato, totalmente infissi nel terreno e sormontati da un cordolo su cui incastrare il muro di contenimento, ma anche l’adeguamento del sistema di raccolta delle acque meteoriche tramite l’eliminazione delle caditoie esistenti.