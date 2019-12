“La maggioranza giallofucsia, sulla cannabis light, va contro la salute dei nostri giovani e apre la strada a indubbie ricadute sulla spesa del sistema sanitario nazionale. Con l’approvazione ieri in Senato di un emendamento alla finanziaria, questa maggioranza sballata Pd-Renzi-5Stelle-Leu legalizza la vendita al pubblico di derivati della cannabis se non superano lo 0,5 % di principio attivo adducendo come prova che sotto tale soglia la canapa “non si può considerare sostanza stupefacente”. Ma non è così e a dirlo non è solo la Lega, ma una sentenza del 31 maggio delle Sezioni unite della Cassazione. La sentenza infatti ha ribadito il divieto di cessione, contenuto nella legge n. 242/2016, che disciplina la coltivazione della canapa, e ha escluso che i cannabis shop potessero realizzare una legalizzazione di fatto.

Come ha ricordato il noto think tank di giuristi del Centro Studi Livatino, “se questo emendamento entrerà in un provvedimento blindato, la conseguenza sarebbe di andare incontro a un testo in discordanza con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale”. Le ricadute sui nostri giovani sarebbero incalcolabili in termini di salute psicofisica. Questa maggioranza giallofucsia invece di trovare soluzioni per rendere migliore la vita degli italiani, sa fare solo danni”‘.

Lo dichiara Alessandro Pagano, vicecapogruppo della Lega alla Camera dei deputati.