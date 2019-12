CALTANISSETTA – Un uomo di 89 anni, Umberto Sanguedolce, e’ morto all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, per le gravi ferite riportate dopo essere stato travolto da un’auto mentre si trovava in via Don Minzoni. L’anziano uomo era in rianimazione dallo scorso 18 dicembre. Alla guida della macchina c’era un 54enne. Sul posto, per i rilievi di rito, era intervenuta la polizia municipale che sta ricostruendo l’esatta dinamica di quanto accaduto.