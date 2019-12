CATANIA – Maltrattamenti, lesioni ai danni della fidanzata 19enne ed evasione, sono le accuse contestate a un catanese di 20 anni arrestato dai carabinieri della compagnia di piazza Dante. La vittima, agitata e tremante, si e’ presentata in caserma con segni di percosse al volto, un occhio tumefatto e vari ematomi, raccontando che il suo fidanzato l’aveva appena picchiata per motivi banali. Dalle indagini e’ emerso che il fidanzato, detenuto agli arresti domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti, era ossessionato dalla gelosia nei confronti della giovane. Alla richiesta del balordo di recarsi nella sua abitazione per fargli controllare il cellulare, la ragazza aveva opposto ill suo rifiuto. Cosi’ il fidanzato con il suo scooter si e’ recato in casa della malcapitata, trascinandola per i capelli e assestandole due pugni in pieno volto. Il giovane e’ stato nuovamente riassegnato agli arresti domiciliari.