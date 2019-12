CALTANISSETTA – Solo ferite lievi per il guidatore della Fiat Punto che nel tardo pomeriggio di Natale ha perso il controllo del mezzo che si è poi ribaltato al centro della carreggiata. Il sinistro si è verificato poco prima delle 20 in viale Stefano Candura nei pressi dello stadio Pian del Lago. Sul luogo dell’incidente autonomo sono intervenute le forze dell’ordine per gli accertamenti ed un carro attrezzi per rimuovere l’auto.