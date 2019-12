CALTANISSETTA – Intensa notti di lavoro per i vigili del fuoco e le forze dell’ordine del capoluogo nisseno: ben quattro i veicoli in fiamme. Prima segnalazione, pochi minuti prima dell’una: in corso Umberto il rogo ha “divorato” una Fiat Punto e le lingue di fuoco si sono estese anche ad una Lancia Y posteggiata nelle immediate vicinanze. I vigili del fuoco hanno limitato i danni. Poco dopo è stata la volta di una Citroen Xara: questa volta nessun dubbio sull’origine dell’incendio causato da liquido infiammabile. Infine poco prima dell’alba in via Mazzini, le fiamme hanno danneggiato una Bmw.