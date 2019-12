CALTANISSETTA – Nuova ribalta nazionale mediatica negativa per il capoluogo nisseno. Non si placa il clamore dei furti negli stand di Dolce Sicily,in svolgimento nel centro storico di Caltanissetta dal 27 al 29 dicembre. Mentre sembra orami definitivo il bottino (Un forno adibito alla preparazione di pasti del peso di circa 50 chilogrammi, un’affettatrice di salumi altrettanto pesante, tre piastre per la preparazione di panini, un fusto di birra, un quadro elettrico, sacchi di mandorle e anche sette chili di milza), sembra davvero una sfida il crimine messo in atto dai malviventi che non si sono fatti intimorire dalla vigilanza e dalle numerose telecamere presenti nella zona.

Il sindaco Roberto Gambino, tramite un post su facebook, non si lascia intimidire ed anzi rilancia: “Non ci ferma nessuno. I furti di stanotte agli espositori di Dolce Sicily sono un atto ignobile e vile nei confronti di chi in questa città ha voluto investire. Allora rilanciamo.

Invito i miei cittadini a scendere numerosi in piazza oggi per visitare Dolce Sicily per assaporare la dolcezza dei prodotti esposti. Diamo così una risposta a chi vuole macchiare la bellezza di ciò che stiamo facendo. Noi non ci fermiamo ed abbiamo dalla nostra tutte le forze sane della città. #noinonmolliamo “.