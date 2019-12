CALTANISSETTA – Parte alla grande il Natale del capoluogo nisseno. L’otto dicembre, domenica, in città si sono svolti numerosi eventi alcuni concomitanti. Centro storico, gremito dai nisseni che hanno dovuto effettuare scelte di partecipazione attiva. Nella zona si sono svolti: la sagra del cannolo in Piazza Tripisciano (il ricavato devoluto in beneficenza), organizzata dal comitato di quartiere Santa Croce in contemporanea alla benedizione della Novena; la mostra dei presepi alla Biblioteca Scarabelli organizzata dall’associazione presepisti nisseni; l’esibizione dei musici e tamburinai di Piazza Armerina; la festa dell’Immacolata (compatrona di Caltanissetta) e fuoco d’artificio a San Francesco e concerto in cattedrale, del cartellone “Natale in rosa”.

