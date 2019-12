BOMPENSIERE – La Parrocchia, ha organizzato in questo tempo Natalizio, tre tombolate. Una per le persone dai sessant’anni in su (Nella foto). Un’altra per i giovani dai trent’anni in su . Un’altra per tutti i ragazzi dai più piccoli, fino ai ventinove anni. Ogni incontro si conclude con l’ agape.

MILENA – Oggi, 28 Dicembre 2019 alle 20:30 anche la parrocchia milocchese organizza la grande Tombola della Comunità parrocchiale. Come sempre tanti ricchi premi, prove, risate, allegria e soprattutto Comunità e voglia di stare insieme. Le cartelle saranno disponibili già dalle 20:00 in poi.

MARIANOPOLI – Questo sabato pomeriggio, presepe vivente raccontato in siciliano e dalle ore 21 la 24esima Sagra della Ricotta in Piazza Garibaldi con degustazione di ceci e vino.