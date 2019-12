TRIBUNALE DI CALTANISSETTA ESEC. IMM. N. 41/11 R.G.E.

VENDITA SINCRONA MISTA

Lotto Unico – Comune di Caltanissetta (CL) Via Filippo Paladini n.43. Locale deposito al p. 1º seminterrato, oltre magazzino al p. terra. Prezzo base: Euro 21.169,00 (Offerta Minima Euro 15.877,00) in caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto sincrona mista: 05/03/2020 ore 09:30, partecipabile innanzi al professionista delegato Avv. Rita Iannello presso sala aste presso il Palazzo di Giustizia di Caltanissetta (locali dell’Ordine degli Avvocati primo piano) Via Libertà o tramite il sito www.astetelematiche.it. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 04/03/2020 presso lo studio del delegato in Caltanissetta, Via M. Guttadauria, 6 o tramite indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. Maggiori info presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 0934565538 – e-mail rita.iannello@email.it ogni mart. e giov. ore 16.30 – 18.30 e su www.tribunale.caltanissetta.giustizia.it e www.astegiudiziarie.it. (A4169538).