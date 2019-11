CALTANISSETTA – Dopo la vittoriosa trasferta nella prima uscita stagionale l’Albaverde si presenta al proprio pubblico sabato 16 novembre al PalaCannizzaro con inizio alle ore 18:00. Ospite di Alessandra Erba e compagne sarà il Ficarazzi Volley Parco reduce dallo scontro di domenica scorsa contro il Fly Volley Marsala in cui è stato sconfitto al tie break.

C’è molta curiosità attorno alla formazione nissena che presenta tanti volti nuovi e già nella prima gara di campionato ha mostrato buone credenziali.

Nella scorsa stagione Albaverde e Ficarazzi si sono scontrate in serie D con la formazione palermitana che ha avuto entrambe le volte la meglio, ma ora si incontreranno due squadre con parecchi volti nuovi e quindi questi precedenti hanno solo una rilevanza statistica.

“Prevedo una partita dai toni agonistici molto alti – è il commento di presentazione alla gara fatto dal tecnico dell’Albaverde Nanni Di Mario – Il Ficarazzi è una squadra anch’essa neo promossa reduce da una sconfitta per 2 a 3 all’esordio ad opera della più quotata Fly Marsala che ha un roster composto da atlete con tanta esperienza fatta in campionati di categorie superiori. Nonostante questo le palermitane non hanno sfigurato mettendo in campo molta qualità nel reparto difensivo e nella ricostruzione con Intravaglia, atleta dalle ottime capicità, sempre positiva in attacco.”

“Noi siamo reduci da una discreta prestazione contro il Castelvetrano – ha concluso Di Mario – siamo galvanizzati dalla vittoria e siamo pronti a dare battaglia davanti al nostro pubblico per consolidare la posizione in classifica. In settimana ho visto tanta determinazione tra le mie atlete che si stanno preparando al meglio perché in tutte c’è la volonta di non sfigurare davanti ai nostri tifosi e di migliorare le nostre prestazioni di partita in partita.”