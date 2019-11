CALTANISSETTA – A poche ore dall’inizio del campionato l’Albaverde chiude un altro colpo di mercato: l’ultimo di una campagna acquisti ricca di qualità e di colpi di scena.

Rinforza la batteria delle palleggiatrici l’esperta Francesca Romeo (nelle foto), una classe ‘78 lo scorso anno trascinatrice indiscussa della Natì Canicattì che ha vinto il campionato di serie C.

Una carriera divisa tra la C e B: nel 96-97 in B2 a Messina, nel 97-98 in B1 a Scordia, in varie squadre agrigentine dal 1998 al 2004 con presenze in B1, B2 e C, e poi ancora a Favara dal 2004 al 2006 prima in C e poi in B2, a Ribera in B2 dal 2006 al 2008, ad Agrigento in C dal 2009 al 2014 per poi approdare a Canicattì nel 2014 fino alla promozione in B2 della scorsa stagione.

Un palmares di tutto rispetto per un’atleta non più giovanissima ma con un bagaglio di esperienza che potrà essere utilissimo in una stagione che si preannuncia impegnativa.

“Vengo a Caltanissetta per dare il mio contributo in una squadra in cui ritrovo Tania Marino e Giorgia Vizzini già mie compagne nella scorsa stagione – è stato il commento della Romeo – sono fisicamente in forma non essendomi praticamente fermata dopo la fine del campionato scorso. Sono quindi pronta per questa nuova avventura in una squadra in cui ho trovato tante atlete giovanissime e di prospettiva”.

Intanto la formazione nissena agli ordini di Nanni Di Mario sta rifinendo la preparazione in vista dell’esordio sabato prossimo a Castelvetrano in casa del Farmacia Cardella (nono nello scorso campionato di C).

Dopo oltre due mesi di allenamento Alessandra Erba e compagne non vedono l’ora di scendere in campo e scaricare tutta l’adrenalina accumulata. Ora si attendono le prime risposte con un test in trasferta che, come tutte le gare di esordio fuori casa, presenta insidie e incognite.

Di seguito il roster completo a disposizione di Nanni Di Mario tra cui selezionare le atlete che parteciperanno alla trasferta in terra trapanese.

Palleggiatrici: Angela Mosca, Francesca Romeo, Alessia Anzalone.

Liberi: Lorena Tilaro, Elisabetta Montagnino, Alice Nicosia.

Schiacciatrici: Tania Marino, Giorgia Vizzini, Donatella Lipani, Gabriella Milazzo.

Centrali: Alessandra Erba (K), Diana Ferraloro, Asia Montagnino

Opposte: Carlotta Montagnino, Isabella Fiandaca, Simona Cutaia, Agnese Nicosia.