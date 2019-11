CALTANISSETTA – La corte d’Appello di Caltanissetta ha assolto “perche’ il fatto non sussiste” il magistrato Maria Teresa Principato e l’appuntato della Guardia di finanza Calogero Pulici, per anni applicato alla sua segreteria. Il magistrato, per anni impegnata nelle indagini sulla ricerca di Matteo Messina Denaro e adesso in servizio alla Direzione nazionale antimafia, era stata condannata in primo grado a 40 giorni di reclusione con l’accusa di avere rivelato all’appuntato Pulici – in servizio presso la sezione di pg – dell’esistenza di un procedimento a suo carico. Per il finanziere invece e’ stato confermato in appello il giudizio di primo grado, in cui era stato assolto dall’accusa di accesso abusivo a un sistema informatico.